شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الكانوى والكياك والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانونى لانتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الكانوى والكياك لاختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد لمدة الأربعة سنوات المقبلة بحضور 10 من أصل 10 هيئات يحق لهم التصويت.

ويتنافس في الانتخابات قائمتين الأولى تضم، أحمد كامل رئيسًا، وخالد سمير نائبًا للرئيس، وعادل مكي أمينًا للصندوق، وكلًا من الأعضاء عبير السروي وأحمد إسماعيل وممدوح مجدي وسامح عبد العزيز.

أما القائمة الثانية تضم، عمرو تمراز رئيسًا، ومعه وسيم عبد العزيز نائبا وفي العضوية كلا من هيثم محمد الطاهر وسارة جمال ومصطفي حسن.