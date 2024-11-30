شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعي اللاعبة جنى إيهاب والان مع تفاصيل الخبر

ينعي الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ببالغ الحزن والأسى اللاعبة جنى إيهاب، لاعبة فريق كرة الطائرة بنادي سموحة بالإسكندرية، التي وافتها المنية بعد معاناة طويلة مع المرض.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الفقيدة ومحبيها وأسرة الرياضة المصرية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، أن الفقيدة كانت مثالاً يحتذى به في الاجتهاد والمثابرة على الصعيدين الرياضي والإنساني، مشيدًا بروحها الطموحة التي ظلت تواجه المرض بكل شجاعة وإيمان.

رحم الله جنى إيهاب وأسكنها فسيح جناته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.