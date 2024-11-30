شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تنفذ دورات تدريبية للإسعافات الأولية والإنعاش القلبي بالمركز الأولمبي والان مع تفاصيل الخبر

في خطوة رائدة لتعزيز الرعاية الصحية للاعبين، أطلقت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، برنامجًا تدريبيًا شاملًا لتأهيل المدربين والإداريين في مجالات الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وذلك بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والهلال الأحمر المصري.

ويهدف البرنامج، الذي يُنفذ بالمركز الأولمبي بالمعادي، إلى رفع وعي العاملين في القطاع الرياضي بآليات التعامل مع حالات الطوارئ والإصابات الشائعة في الملاعب، مثل الكسور، النزيف، والجروح، لضمان سلامة الرياضيين أثناء التدريبات والمنافسات.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذه الدورات تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز معايير السلامة الصحية في المجال الرياضي، مشيرًا إلى أهمية تأهيل الكوادر الفنية والإدارية للتعامل الفوري مع الحالات الطارئة، بما يسهم في الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين.

ويتضمن البرنامج تدريبات عملية ونظرية على يد خبراء متخصصين، كما يحصل المشاركون على شهادات معتمدة تؤهلهم للتدخل السريع والآمن في المواقف الطارئة.

من جانبه، أشاد الهلال الأحمر المصري بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أن هذه المبادرة تعزز مهارات الكوادر الرياضية وتدعم جهود الدولة في تحسين مستويات الأمان داخل المؤسسات الرياضية.



المركز الاولمبي يستضيف الدورات



جانب من الحضور



جانب من الدورات



دورات الانعاش القلبي الرئوي