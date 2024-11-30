شكرا لقرائتكم خبر عن أبو علي وإمام عاشور وطاهر على رأس غيابات الأهلى أمام البنك بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

يفقد فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر جهود عدد من لاعبيه فى مباراة البنك الأهلى القادمة بالدوري المصري على رأسهم وسأم أبو على وأشرف داري وكريم فؤاد وعلى معلول ومحمد هانى ومحمد عبد الله للإصابة وطاهر محمد طاهر للإيقاف بسبب الحصول على الانذار الثالث وإمام عاشور تنفيذاَ لعقوبة الإيقاف.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء غداً الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على ستاد أبيدجان الايفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.