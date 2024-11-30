شكرا لقرائتكم خبر عن منافسة قوية فى انتخابات الملاكمة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تقام فى الثانية ظهر اليوم السبت الجمعية العمومية لانتخابات اتحاد الملاكمة لإختيار مجلس إدارة جديد يدير الاتحاد خلال الأربعة سنوات المقبلة.

ويتنافس على الرئاسة كلا من عبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد الحالى و مجدى اللوزي رئيس جهاز الرياضة السابق.

فيما ترشح على منصب نائب الرئيس الثنائى أحمد فاروق و محمد توما ، بينما ترشح على منصب أمين الصندوق أحمد عطية.

و فى منصب العضوية يتنافس كلا من، نجيب العيسوى و نبيل عسكر وعماد بليدى ووحيد مدنى و أشرف حميدة و رفعت حميدة و سيد عثمان و محمود عبده وأشرف سمك وإيهاب عبد الوهاب وماجدة اسماعيل .

وتشهد انتخابات الملاكمة حضور 26 هيئة لها حق التصويت فى الجمعية العمومية .