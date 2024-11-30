شكرا لقرائتكم خبر عن أبو قير للأسمدة: الزمالك دخل فى مفاوضات لضم حارس الفريق رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد نبيل مدير الكرة بنادى أبو قير للأسمدة، حقيقة مفاوضات نادى الزمالك لضم محمود أشرف حارس مرمى الفريق مواليد 2007 لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال أحمد نبيل، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2 مع الإعلامى محمد الليثى: "التفاوض بدأ بمبلغ يقترب من 700 ألف جنيه مصري، ولم نمانع من انتقال الحارس إلى نادى الزمالك والمفاوضات مستمرة حاليا".

وأشار مدير الكرة بنادى أبو قير للأسمدة إلى أن المنافسة هذا الموسم بدورى المحترفين قوية للغاية، وسوف يصبح مستقبلا أقوى من الدورى الممتاز.

وكان مجلس إدارة نادى الزمالك، قد أرسل خطابًا رسميًا لنادى أبو قير للأسمدة يطلب خلاله التعاقد مع محمود أشرف حارس مرمى الفريق مواليد 2007، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى فى القلعة البيضاء، خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

وقام مسئولو نادى أبو قير للأسمدة بتحديد القيمة المادية المطلوبة لإتمام الصفقة وبيع محمود أشرف للزمالك، على أن تشهد الفترة المقبلة مفاوضات بين الناديين حول القيمة المادية للصفقة.