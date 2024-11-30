شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم السبت 30 – 11 – 2024 في دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق مساء اليوم السبت، منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم، بـ3 مواجهات قوية تجمع بين زد مع حرس الحدود، وسيراميكا مع مودرن سبورت، والاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش.

موعد مباراة زد وحرس الحدود

يواجه فريق زد في الخامسة مساء اليوم السبت، فريق حرس الحدود على استاد السلام الدولى، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث تعادل زد مع مودرن سبورت سلبيا في الجولة الماضية، وبنفس النتيجة تعادل حرس الحدود مع سيراميكا.

ويحتل فريق زد المركز الخامس عشر في ترتيب دورى nile برصيد نقطتين، جمعها من 3 مباريات تعادل في مواجهتين وخسر واحدة، ولم يسجل لاعبو زد أي هدف واستقبلت شباكهم هدفا.

في المقابل، يحتل فريق حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير في ترتيب دورى nile برصيد نقطة، جمعها من 3 مباريات تعادل في لقاء وخسر مواجهتين، وسجل لاعبو الحرس هدفا واستقبلت شباكهم 4 أهداف.

موعد مباراة سيراميكا ومودرن سبورت

يصطدم فريق سيراميكا في الخامسة مساء اليوم السبت، بفريق مودرن سبورت على استاد المقاولون العرب، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات ضعيفة، حيث سقط سيراميكا في فخ التعادل السلبى أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، فيما تعادل مودرن سبورت مع زد بنفس النتيجة.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو سيراميكا 3 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

في المقابل، يحتل فريق سيراميكا المركز الثانى عشر فى ترتيب دورى nile برصيد 3 نقاط، جمعها من 3 تعادلات ولم يعرف الفوز أو الهزيمة، سجل لاعبو مودرن سبورت هدفا واستقبلت شباكهم مثله.



موعد مباراة الاتحاد وطلائع الجيش

يستقبل فريق الاتحاد السكندرى في الثامنة مساء اليوم السبت، فريق طلائع الجيش على استاد الإسكندرية، في مباراة يدخلها الفريقان بمعنويات مختلفة، حيث خطف الاتحاد تعادلا قاتلا مع الأهلى بهدف لمثله في الجولة الماضية، فيما تعادل طلائع الجيش مع سموحة بدون أهداف في نفس الجولة.

ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع فى ترتيب دورى nile برصيد 7 نقاط، جمعها من فوزين وتعادل ولم يتذوق الهزيمة حتى الآن، سجل لاعبو سيد البلد 3 أهداف واستقبلت شباكهم هدفا.

في المقابل، يحتل فريق طلائع الجيش المركز العاشر فى ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمة، سجل لاعبو الطلائع 3 أهداف واستقبلت شباكهم 4 أهداف.