الامارات | 2.73 مليون مشارك في «تحدي دبي للياقة 2024»

شكرا لقرائتكم خبر عن 2.73 مليون مشارك في «تحدي دبي للياقة 2024» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سجلت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة البدنية 2024 الذي اختتم أخيراً، العديد من الأرقام القياسية يتصدّرها مشاركة مليونين و735 ألفاً و158 شخصاً كعدد إجمالي في جميع الأنشطة والفعاليات الرياضية التي جرت خلال التحدي، وبنسبة نمو وصلت إلى 14% عن الدورات السابقة، ما يمثّل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق.

وأُقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة ما بين 26 أكتوبر و24 نوفمبر 2024، في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت محبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات لتبنّي أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم لمدة 30 يوماً.

وشارك في التحدي هذا العام أعداد أكبر بكثير من المشاركين في دورة 2023، فيما ساعدت الأنشطة والفعاليات في عام 2024 الأصدقاء والعائلات والزملاء على تحقيق أهدافهم معاً، حيث سادت أجواء التعاون والمنافسة والمشاركة الجماعية في العديد من الأنشطة. وستقام الدورة القادمة من التحدي من 1 حتى 30 نوفمبر 2025.

اللياقة البدنية للجميع

توافد المشاركون في تحدي دبي للياقة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية إلى قرى اللياقة البدنية الثلاث: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة، إضافة إلى قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية هيئة الطرق والمواصلات بدبي 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء.

وقدّمت كل قرية مجموعة فريدة من حصص التمارين الرياضية المجانية والأحداث والفعاليات ومناطق الأطفال وغيرها، حيث زار 467 ألفاً و288 مشاركاً المواقع الثلاثة طوال التحدي.

وإضافة إلى ذلك، وصل تحدي دبي للياقة إلى الأحياء المحلية عبر 25 مركزاً مجتمعياً، حيث استفاد 60 ألف شخص من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة، بما في ذلك حصص التمارين بإشراف مدربين محترفين في مرافق عالمية المستوى أقيمت يومياً على مدار 30 يوماً.

الفعاليات الرئيسة والتجديف

أصبحت الفعاليات الرئيسة لتحدي دبي للياقة من أبرز الأحداث في أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، والتي تتضمن تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات بدبي، وتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية «دي بي ورلد»، وتحدي دبي للجري برعاية «ماي دبي»، حيث جمعت السكان والزوار معاً في تجارب لا تُنسى.

واصطحبت الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف، المشاركين في مغامرة مائية مجانية عند أحد أهم معالم دبي وهو سد حتّا، تضمنت تمارين التجديف على الألواح، والتحديات الجماعية، وجلسات اليوغا عند غروب الشمس، والتجديف بالكاياك الذي يعد إضافة جديدة لدورة عام 2024. ورحّب التحدي بـ2330 مشاركاً محترفاً ومبتدئاً، مقارنة بـ1000 مشارك في دورة العام الماضي.

الدراجات الهوائية

كما شهد تحدي دبي للدراجات الهوائية إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37 ألفاً و130 شخصاً، وأتاح للدرّاجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة. وكان لدى المشاركين هذا العام إمكانية الاختيار من بين مسارين مميزين: المسار المناسب للعائلات بطول أربعة كيلومترات في وسط مدينة دبي، أو المسار الآخر بطول 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد. كما قدّم الحدث أيضاً تحدي «جولات السرعة» الممتع للدرّاجين المحترفين، الذي ساعد المشاركين على إظهار مهاراتهم من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة على شارع الشيخ زايد، وذلك قبل الانضمام إلى العائلة والأصدقاء والمشاركة في التحدي الرئيس.

تحدي دبي للجري

وكانت دورة هذا العام من تحدي دبي للجري من الفعاليات التاريخية، حيث شارك في الحدث 278000 شخص، وتضمن مسارين على شارع الشيخ زايد بطول 10 كيلومترات، وفي وسط مدينة دبي بطول خمسة كيلومترات. ومثّل تحدي دبي للجري ختاماً مثالياً لتحدي دبي للياقة 2024، بدءاً من تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في المسار بطول 10 كيلومترات.

كما شهد التحدي مشاركة شخصيات عالمية معروفة، مثل نجم الـ«آر أند بي» العالمي جيسون ديرولو، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية و«الدي جي»، واستعراضات المظليين والطائرات الشراعية باستخدام إضاءة LED وXFlight المقدم من «إكس دبي»، والتي شكلت مشاهد لا تُنسى لتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة 2024 بصورة أبهرت الجميع.

زيادة مطردة

ومنذ إطلاق تحدي دبي للياقة 2017 حتى دورة العام الجاري، شارك فيه أكثر من 13 مليون شخص من سكان دبي وزوارها، استفاد الكثير منهم في اكتساب مزيد من العادات الصحية، والمواظبة على ممارسة التمارين، وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي.

وعلى مدار الدورات السابقة، كانت هناك زيادة مطردة في معدلات المشاركة والتفاعل، حيث ارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرئيسة خلال عام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة، فقد زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية من 20 ألفاً في عام 2020 إلى 37 ألفاً و130 درّاجاً هذا العام، فيما زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للجري من 70 ألف شخص في عام 2019 إلى 278 ألف شخص هذا العام.

ويهدف تحدي دبي للياقة إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وقد بدأ تأثيره الإيجابي على المدى الطويل في الظهور بالفعل.

ووفقاً لبيانات تحدي دبي للياقة، شهد المشاركون تحسناً في صحتهم البدنية والنفسية، حيث أكد 18% منهم تحسّن لياقتهم البدنية، وشعر 15% منهم بتحسّن في صحتهم النفسية، مع ارتفاع مستويات تقدير الذات وانخفاض معدلات التوتر لدى 14%. وتكون النتائج أكثر إقناعاً عندما يتعلق الأمر بالتأثير الإيجابي في أنماط النوم، حيث صرّح أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص (83%)، بأن المشاركة في التحدي أدت إلى تحسين عادات نومهم.

المدينة الأكثر نشاطاً

تعد دبي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدّم لسكانها وزوارها مبادرة بهذا الحجم لمدة شهر كامل، متضمنة حصص اللياقة البدنية المجانية، والأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها خصيصاً لدعم صحتهم وجودة حياتهم. وإضافة إلى ذلك، أسهم تحدي دبي للياقة في الارتقاء بالبنية التحتية للمدينة نفسها، حيث أدى نجاح المبادرة المستمر إلى تعزيز تطوير المرافق والوجهات في جميع أنحاء دبي. وأصبح لدى عشاق اللياقة البدنية والراغبين في تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً خيارات أكثر من السابق، مع سهولة ممارسة التمارين في الهواء الطلق في المناطق المتعددة المخصصة لذلك، إضافة إلى توفر مسارات الجري وركوب الدراجات الواسعة، والصالات الرياضية، وحمامات السباحة، والملاعب الرياضية وغيرها. ومن خلال تعزيز التوجه العام نحو تعزيز اللياقة البدنية وجودة الحياة، حوّل تحدي دبي للياقة، المدينة إلى وجهة للياقة البدنية نابضة بالحياة، يمكن للجميع فيها اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

حارب: تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها

قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «تم إطلاق تحدي دبي للياقة بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ليجعل من دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع التركيز على تعزيز صحة المجتمع. وشهدت دورة هذا العام مشاركة مليونين و735 ألفاً و158 شخصاً، ليصل إجمالي المشاركين منذ انطلاق المبادرة إلى 13 مليون شخص. وقد أثبت التحدي قدرته على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها، لتعزيز اللياقة البدنية. أودّ أن أتوجه بالتهنئة لكل من أسهم في نجاح تحدي دبي للياقة 2024، وحقق أهدافه الشخصية في هذه المبادرة المميزة».

الخاجة: المشاركة عكست قوة ترابط مجتمعنا

أشاد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة، بمعدلات المشاركة في تحدي دبي للياقة 2024، وقال: «كانت المشاركة الواسعة في تحدي دبي للياقة هذا العام مصدر إلهام حقيقي، حيث عكست قوة ترابط مجتمعنا، ورغبته الأكيدة في تحويل دبي إلى إحدى أكثر المدن نشاطاً في العالم، كما أسهم التحدي في إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والعائلات. الدورة الثامنة كانت الأضخم والأكثر شمولية، ما أتاح لأكثر من 2.7 مليون شخص من مختلف الأعمار والقدرات البدنية، فرصة الالتزام وتحقيق أهداف تحدي 30 × 30، والسعي جميعاً إلى اتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية، بما يمكّن من تعزيز الصحة والسعادة، ويمنح شعوراً بالإنجاز يمتد أثره مدى الحياة».

وأضاف: «لم يكن تحدي دبي للياقة ليحقق هذا النجاح الكبير لولا دعم شركائنا والجهات الراعية والمتطوعين. وبفضل التفاني والالتزام بالرؤية المشتركة لبناء مجتمع مزدهر، تمكّنا من تحسين حياة الناس وجعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً».

5 أرقام بارزة من الدورة الثامنة للتحدي

1- زيادة أعداد المشاركين 14% مقارنة بدورة العام الماضي.

2- تجاوزت المشاركة أكثر من 13 مليون شخص منذ انطلاق التحدي 2017.

3- شارك 37 ألفاً و130 درّاجاً في تحدي دبي للدراجات الهوائية.

4- «تحدي دبي للجري» استقطب أكثر من 278 ألف شخص.

5- 2330 مشاركاً في تحدي دبي للتجديف.