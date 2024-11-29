بطولة إنكلترا: الهولندي فان نيستلروي مدربا جديدا لليستر سيتي

الرياص - اسماء السيد - لندن : أعلن نادي ليستر سيتي، صاحب المركز السادس عشر في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مساء الجمعة، تعيين الهولندي رود فان نيستلروي مدربا جديدا له.

وقّع مهاجم مانشستر وريال مدريد السابق عقدا حتى حزيران/يونيو 2027 ليخلف بالتالي ستيف كوبر الذي أقيل الأحد.

وقال فان نيستلروي في بيان لموقع النادي "أنا فخور، أنا متحمس. كل شخص أتحدث إليه عن نادي ليستر سيتي لكرة القدم متحمس". سيتولى المدرب البالغ من العمر 48 عامًا مهامه رسميا الأحد بعد حضور مباراة ليستر ضد برنتفورد في اليوم السابق، وسيخوض الفريق اول مباراة رسمية باشرافه الثلاثاء ضد وست هام.

مني الفريق الذي يطلق عليه لقب "الثعالب"، بست هزائم منذ مطلع الموسم الحالي في 12 مباراة، ويتقدم بنقطة واحدة فقط على الفريق الأول الذي يهبط.

ويستعد فان نيستلروي لتولي منصب المدرب للمرة الثانية فقط في مسيرته، بعد موسم 2022 23 الذي قضاه على رأس الجهاز الفني لناديه السابق أيندهوفن.