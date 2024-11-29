شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قوانين كابيتانو مصر فى موسمه الثالث.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك 120 موهوبا في مشروع كابيتانو مصر في الموسم الثالث بعد اختيارهم من 150 ألف مشترك بعد تصفيات في جميع المحافظات هذا الموسم.

وسيتم تقسيم المشتركين على 6 فرق لكل فريق مدرب فنى من بين "أحمد حسن وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح وطارق السيد وسارة حسنين"، ويتكون كل فريق من 20 لاعبا.

أعلن برنامج كابيتانو مصر عن انضمام أحمد حسن "الصقر" وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح لتدريب فرق كابيتانو في الموسم الثالث، بالإضافة إلى الثنائى طارق السيد وسارة حسنين من الموسم الماضى.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" الذى انطلق موسمه الثالث مساء الخميس، منح أبناء المحافظات فرصة ذهبية لإبراز مواهبهم والانضمام للأندية الكبرى وتحقيق أحلامهم.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.