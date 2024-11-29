شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات غد فى بطولة دورى Nile والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حكام مباريات غدا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".



وجاءت اختيارات لجنة الحكام كالتالي:



سيراميكا ومودرن سبورت



زد وحرس الحدود



الاتحاد والطلائع

مباراة سيراميكا ومودرن سبورتمباراة زد وحرس الحدودمباراة الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش

وفى سياق مختلف كشف مسئولو اتحاد الكرة، عن أنه لا يجوز الغاء منصب المدير الفنى للجبلاية، خاصة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" يتمسك بوجود هذا المنصب، وسبق أن طالب الاتحاد المصرى اكثر من مرة بتعيين مدير فنى.

وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن فيفا رفض من قبل اعتماد الرخص التدريبية للمدربين بسبب عدم وجود مدير فنى للجبلاية، ولم يتم اعتماد الرخص وتسليمها إلا بعد تعيين مدير فنى للاتحاد وهو علاء نبيل.

وأغلقت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، باب الطعون على قائمة المرشحين رسميا، حيث انتهت اللجنة القضائية من فحص كل الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هاني أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كافة الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.

وأكد مصدر باللجنة، أنه تم رفض كل الطعون المقدمة ضد المهندس هانى أبوريدة وعدد من أعضاء قائمته، لأنها جاءت كيدية وبدون أى سند قانونى، مشيرا إلى ثبوت صحة المستندات والشهادات المقدمة للجنة وسلامة أوراق كل المرشحين تماشيا مع شروط الترشح.

وتقدمت قائمة واحدة يقودها المهندس هاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، لخوض انتخابات اتحاد الكرة، ومن المقرر إجراء الجمعية العمومية يوم 10 ديسمبر المقبل للإعلان عن مجلس إدارة جديد يدير الجبلاية لمدة 4 سنوات مقبلة.