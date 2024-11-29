تعرف على مواعيد مباريات الأهلى القادمة

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القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر خوض مباريات مهمة خلال شهر ديسمبر القادم على صعيد كل البطولات المحلية والأفريقية والدولية.

تأتى مواعيد مباريات الأهلي في شهر ديسمبر

الأحد، 1 ديسمبر، الأهلي ضد البنك الأهلي، الجولة الرابعة من الدوري المصري، تقام في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السلام.

السبت، 7 ديسمبر، الأهلي ضد أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، تقام الساعة 3 عصرًا بتوقيت القاهرة، تلعب في جنوب إفريقيا.

الأحد 10 ديسمبر، الأهلي ضد إنبي، في الجولة الأولي من بطولة كأس الرابطة المصرية، تقام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد السلام.

السبت 14 ديسمبر، الأهلي ضد الفائز من مباراة باتشوكا المكسيكي بطل إمريكا الشمالية مع بطل أمريكا الجنوبية مواجهة نصف النهائي لبطولة كأس إنتركونتيننتال، الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، تقام في قطر.

الأربعاء 18 ديسمبر، المباراة النهائية لبطولة كأس إنتركونتيننتال، تقام في حال تأهل الأهلي والفوز في مواجهة نصف النهائي.

الأحد 22 ديسمبر، الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائرى، الجولة الثالثة من دور المجموعات لـ دوري أبطال إفريقيا، تقام الساعة 6 مساءً بتوقيت القاهرة، تلعب في استاد القاهرة.

الخميس، 26 ديسمبر، الأهلي ضد المصري، في الجولة السادسة، لبطولة الدوري المصري، تقام الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

الإثنين، 30 ديسمبر، الأهلي ضد إنبي، في الجولة السابعة لبطولة الدوري المصري، تقام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب المقاولون العرب.