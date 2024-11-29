اخبار الرياضه

فوز الزمالك والأهلى فى مؤجلات محترفى كرة اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك والأهلى فى مؤجلات محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهد

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 09:56 م

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34-19، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025.

فيما شهدت نفس الجولة فوز الأهلى على المعادى بنتيجة 43-23.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السادسة، وتتبقى لكل فريق 4 مواجهات مؤجلة، حيث يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements