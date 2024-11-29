شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الزمالك والأهلى فى مؤجلات محترفى كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق رجال كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره الطيران بنتيجة 34-19، ضمن مؤجلات الجولة السابعة من دورى المحترفين للموسم المحلى 2024-2025.

فيما شهدت نفس الجولة فوز الأهلى على المعادى بنتيجة 43-23.

ويواصل فريقا الأهلى والزمالك فى كرة اليد خوض مؤجلات دورى المحترفين خلال الفترة الحالية حتى 8 ديسمبر المقبل.

وخاض الأهلى والزمالك المؤجلات حتى الجولة السادسة، وتتبقى لكل فريق 4 مواجهات مؤجلة، حيث يلتقى الزمالك مع طلائع الجيش ويلتقي الأهلى مع أصحاب الجياد يوم 3 ديسمبر المقبل ضمن مؤجلات الجولة الثامنة.

ويوم الجمعة 6 ديسمبر المقبل، يلتقى الزمالك مع أصحاب الجياد وسموحة مع الأهلى ضمن مؤجلات الجولة التاسعة، وأخيرا الزمالك مع الزهور، ويلتقى الأهلى مع القناة ضمن مؤجلات الجولة العاشرة 8 ديسمبر المقبل.