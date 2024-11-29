شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر: اختيار 6 مواهب بنهاية الموسم الثالث لرحلة لنادى مانشستر سيتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف برنامج كابيتانو مصر عن مفاجأة كبيرة خاصة لمواهب هذا الموسم الثالث باختيار 6 مواهب في نهاية الموسم بآلية معينة، للفوز برحلة إلى مانشستر سيتى.

وسيتم اختيار الـ6 مواهب لمشاهدة مباراة لمانشستر سيتى، سواء فى الدورى الإنجليزى أو دورى الأبطال أو أى بطولة، كما سيحضرون المران، ومن الممكن أن يقابلوا نجوم بطل إنجلترا والتعرف على مقر التدريب الذى أخرج العديد من النجوم.

وانضم أحمد حسن "الصقر" وعصام الحضرى وشريف عبد الفضيل ومحمد صلاح لتدريب فرق كابيتانو في الموسم الثالث، بالإضافة إلى الثنائى طارق السيد وسارة حسنين من الموسم الماضى.

ويواصل برنامج "كابيتانو مصر" الذى انطلق موسمه الثالث مساء الخميس، منح أبناء المحافظات فرصة ذهبية لإبراز مواهبهم والانضمام للأندية الكبرى وتحقيق أحلامهم.

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحاً كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.