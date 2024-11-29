شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سيد عبد الحفيظ يعود لتدريبات سيراميكا بعد مواجهة مودرن سبورت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب يوسف سيد عبد الحفيظ ظهير أيمن النادى الأهلى المعار إلى سيراميكا، من العودة لتدريبات الفريق بعد مواجهة سيراميكا مع مودرن سبورت غدا السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دورى nile.

ويخوض يوسف سيد عبد الحفيظ المرحلة الأخيرة من التأهيل، بعد إصابته بمزق في العضلة الخلفية للمرة الثانية، لتحرمه من الظهور الأول مع سيراميكا حتى الآن في المباريات الرسمية.

ويحتاج يوسف سيد عبد الحفيظ أقل من أسبوع لإنهاء مراحل التأهيل، ويبدأ تدريجيا في تدريبات سيراميكا ليكون جاهزا لتدعيم الفريق في المباريات المقبلة.

قرر أيمن الرمادى المدير الفنى لفريق سيراميكا، دخول الفريق معسكرا مغلقا اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة مودرن سبورت غدا على استاد المقاولون العرب، فى إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى nile لهذا الموسم.

ويسعى أيمن الرمادى لإعادة الفريق لسكة الانتصارات مجددا بعد التعادل مع حرس الحدود فى الجولة الماضية، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز أمام المرمى واستغلال الفرص المتاحة من أجل خطف النقاط الثلاثة وتحسين وضع الفريق فى الجدول، وحذر المدافعين من هجوم مودرن وطالبهم بغلق المساحات أمامهم خاصة في ظل معاناة الفريق من غياب أحمد رمضان بيكهام للإصابة.

ووعد أيمن الرمادى، نجوم الدكة بمنحهم الفرصة في المباريات المقبلة، والتي يبدأها الفريق بمواجهة مودرن سبورت في الجولة الرابعة من دورى nile.