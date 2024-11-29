شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة: كابيتانو مصر هياخدنا فى رحلة ممتعة لاكتشاف المواهب والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن مشروع كابيتانو مصر سيأخذ الجماهير في رحلة لاكتشاف المواهب الكروية من كل مكان في مصر.

وكتبت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "من كل ركن في مصر، مواهب عظيمة! الموسم الجديد من كابيتانو مصر هياخدنا في رحلة ممتعة لاكتشاف المواهب الكروية من كل مكان في مصر استعدوا لمفاجآت كتير وحكايات ملهمة، كابيتانو مصر على ON Time Sports ابتداءً من 28 نوفمبر".



الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

وتترقب الجماهير انطلاق الموسم الثالث لبرنامج "كابيتانو مصر" الذى يأتي بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وتطلقه الشركة المتحدة للرياضة، لاكتشاف أبطال المستقبل، من المواهب الشابة لتغذية الأندية والمنتخبات الوطنية بأفضل اللاعبين.

وبدأت قناة أون تايم سبورتس، أمس الخميس، إذاعة منافسات الموسم الثالث على التوالي من مشروع كابيتانو مصر لاكتشاف المواهب، والذى يأتى بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وتطلقه الشركة المتحدة للرياضة ليكون اليوم الجمعة ثاني حلقات البرنامج.

وما زالت أعين أولياء الأمور والجماهير تتجه صوب كابيتانو مصر، ذلك المشروع القومي؛ لضمان منح الفرصة كاملة لأولادهم الموهوبين، للتعبير عن أنفسهم واكتشاف ذاتهم، بعيدًا عن الاستغلال والطمع الذى يتبعه البعض في اختيار المواهب.

وتقوم الشركة المتحدة للرياضة بدور عظيم في تبنى المواهب في شتى المجالات المختلفة، لضمان الحفاظ على هذه الكنوز الكبيرة، من الاندثار والاستفادة منها مستقبلاً في تغذية المنتخبات الوطنية في مختلف الأعمار السنية، حيث بالفعل بدأت العديد من الأندية الاستفادة من جواهر هذه التجربة.

ويهدف برنامج "كابيتانو مصر" إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بما يسهم في تطوير إمكاناتهم وتأهيلهم لاحتراف اللعبة على المستوى المحلي والدولي. يتميز البرنامج بتوفير بيئة تدريبية احترافية، إضافة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح الرياضيين الشباب، ليكونوا قدوة لأقرانهم في المجتمع.