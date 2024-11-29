شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال أبطال كابيتانو فى المواسم الماضية عقب الانضمام إلى الأندية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق أمس الخميس، الموسم الثالث من برنامج كابيتانو مصر، المبادرة التي تطلقها الشركة المتحدة للرياضة لاكتشاف المواهب الذى يهدف إلى اكتشاف المواهب الشابة في كرة القدم، وتقديم الرعاية الفنية والبدنية اللازمة لهم، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وشهد الموسم الجديد استعراض أبرز نجاحات المواسم السابقة، منها عيد عزازى الذى أنضم الى نادى الزمالك مواليد 2008 وانضمام محمد عمرو، أحد خريجي الموسم الأول، إلى صفوف نادي الإسماعيلي، بالإضافة إلى محمد هاني الذي انضم إلى نادي زد، في تأكيد على نجاح المشروع في تطوير المواهب الرياضية.

عيد العزازي

أبدى عيد العزازي، لاعب الزمالك مواليد 2008، سعادته بالانتقال إلى القلعة البيضاء عبر بوابة "كابيتانو مصر"، مطالبًا الشباب بالتركيز والإصرار حتى يحققوا أحلامهم.

وقال عيد العزازي أحد نجوم كابيتانو مصر ولاعب نادى الزمالك: "بدأت الإعداد في نادي الزمالك قبل التوقيع بأسبوعين، وهدفي أنى أكون في منتخب مصر وما زلت في أول خطوة".

وأضاف أنه لم يكن يتخيل أو يحلم أن يكون على التليفزيون ودخل اختبارات كثيرة جدًا، وقال: "ما أنا فيه حاليًا كان حلمي يوم من الأيام، ودخلت أندية من قبل ولكن لم أكن أستمر، وكابيتانو مصر كانت فرصة بالنسبة لي وكان لازم أثبت نفسى فيها".

محمد عمرو

كشف محمد عمرو عن كواليس انضمامه لفريق الإسماعيلي، أنه فور انضمامه لبرنامج كابيتانو مصر التحق بفريق محمد لطيف وبعدها فاز ببطولة البرنامج ثم حصل على الميدالية الذهبية وساهم بشكل كبير في حصول فريقه على لقب البرنامج.

وجرى اختياره بشكل مثالي لفريق "كابيتانو مصر" ثم التحق بنادي الإسماعيلي، وأضاف اللاعب أنه مقيم في منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة.

تعاقد مسؤولو الإسماعيلى مع لاعب كابيتانو مصر محمد عمرو قبل انطلاق الموسم الثالث مواليد 2010، لتدعيم صفوف الدراويش في الموسم الحالي.

وكشف محمد هاني، البالغ من العمر 15 عامًا، وأحد أبناء محافظة قنا، والحاصل على جائزة أفضل ظهير أيسر في الموسم الثاني من برنامج كابيتانو مصر، تفاصيل انتقاله لنادي زد.

وقال "هاني" لبرنامج كابيتانو مصر، المُذاع عبر قناة أون تايم سبورتس: "تجربتي في كابيتانو مصر حققت لي حلمي، قبل كابيتانو مصر مكانش عندي فرصة ألعب في أندية ومحدش اكتشفني، ولكن مراكز تدريب كابيتانو مصر طورتني".