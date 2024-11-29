شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة العاشرة فى دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة العاشرة من بطولة دورى المحترفين في الثانية والنصف مساء الأحد المقبل بـ5 مواجهات قوية على أن تستكمل يوم الاثنين بـ5 مواجهات أخرى.

موعد مباريات الجولة العاشرة فى دورى المحترفين.. الاحد 1 ديسمبر

المنصورة × بلدية المحلة

طنطا × سبورتنج

ابوقير للأسمدة × القناة

بروكسى × كهرباء الاسماعيلية

وادى دجلة × وى

الاثنين 2 ديسمبر

أسوان × المقاولون العرب

السكة الحديد × الترسانة

ديروط × منتخب السويس

راية × بترول أسيوط

لافيينا × الداخلية

ويتصدر وادى دجلة ترتيب دورى المحترفين بعد مرور 9 جولات برصيد 20 نقطة، متفوقا على المقاولون العرب صاحب نفس الرصيد بفارق الأهداف، فيما يحتل المصرية للاتصالات "وى" المركز الثالث برصيد 18 نقطة، وفى المركز الرابع يأتي أبو قير للأسمدة برصيد 17 نقطة، بينما يتذيل ترتيب الجدول فريق المنصورة برصيد نقطتين.

وأصبح أمير عزمى مجاهد سابع الوافدين الجدد بمقعد المدربين فى دورى المحترفين هذا الموسم، بعدما تولى القيادة الفنية لفريق الداخلية خلفا للراحل عيد مرازيق الذى تقدم باستقالته بعد الخسارة أمام طنطا.

وقامت 7 أندية بتغيير المدربين خلال 9 جولات حتى الآن من انطلاق المسابقة، ويعد نادى المنصورة متصدرا للمشهد فى رحيل المدربين، حيث بدأ الموسم تحت قيادة رضا العيسوى ثم أيمن المزين ثم علاء نوح، فيما يعد الداخلية آخر الأندية التى تقيل مدربها.