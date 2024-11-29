كابيتانو مصر .. فرصة ذهبية لأبناء المحافظات للانضمام إلى الأندية الكبرى

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القاهرة - سامية سيد - يواصل برنامج "كابيتانو مصر" الذى انطلق موسمه الثالث مساء الخميس، منح أبناء المحافظات فرصة ذهبية لإبراز مواهبهم والانضمام للأندية الكبرى وتحقيق أحلامهم.

وحقق العديد من المواهب حلمهم بفضل برنامج "كابيتانو مصر" الذى جلب لهم الفرصة للانضمام إلى الأندية الكبرى، ويأتي على رأس الأندية التي استفادت من كنوز وجواهر تجربة كابيتانو مصر، الزمالك الذي تعاقد مع 7 لاعبين مميزين للانضمام لقطاع الناشئين، فى ظل مستواهم الفنى القوى، وضم الزمالك السباعي، حازم اليماني مواليد 2008، وعيد العزازي مواليد 2008، ومحمد بسيوني مواليد 2009، وعبد الرحمن علاء مواليد 2009، ويوسف علاء مواليد 2009، والسيد محمود مواليد 2009، ومحمود ناصر شيكا مواليد 2009.

نفس الحال ينطبق على البنك الأهلي الذى تعاقد مع اللاعب مصطفى فوزي العيسوي، ابن محافظة جنوب سيناء مواليد 2008 نجم مشروع كابيتانو مصر، وحصل الإسماعيلى على توقيع محمد عمرو مواليد 2008 من محافظة القاهرة "جناح أيسر"، وعبد الرحمن أحمد مواليد 2009 من محافظة شمال سيناء "مركز جناح أيمن".

ودعت شركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.

من جانبه أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بالاهتمام بالشاب الرياضى فى مصر وتوفير كافة الإمكانيات لدعمهم، مضيفا أن الشركة المتحدة شريك استراتيجى للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها.

وقال وزير الرياضة فى المؤتمر الصحفى الخاص بالإعلان عن كابيتانو مصر الموسم الثالث الذى أذيع أمس على شبكة قنوات ON Time Sports: "الشركة المتحدة شريك استراتيجى للرياضة المصرية لنهضتها وتطويرها، والرئيس السيسى وجه بالاهتمام بالشاب والرياضى المصري، وهو ما توفر فى كيانات كثيرة وإنشاء ملاعب لاحتضانهم، كل الشكر للشركة المتحدة واتحاد الكرة".

وأضاف: "الموسم الحالى شهد 150 ألف مشترك تم تصفيتهم إلى 120 لاعبا، واللاعب يستمر عاما مع المشروع قبل أن نرسله للأندية، مشروع كابيتانو داخل مصر لكن يمكن إرسال اللاعب فقط خارج مصر".

وتابع: "مشروع كابيتانو مصر أحد المشروعات القومية للرياضة بالتعاون مع الشركة المتحدة للرياضة وهو مدروس علميا برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مفهوم اجتماعى خدمى اقتصادى أصبح له شعبية كبيرة، منه خرجت رحلات عمرة ومشاريع علاج إلى جانب هدفه الرياضي".

واختتم وزير الرياضة تصريحاته قائلا: "هانى رمزى سيكون مسئول الترويج الخارجى للمشروع خارج مصر، بشكل رسمى وستكون هناك تعاقدات مع أندية أوروبية وتوقيع مذكرات تفاهم معهم".