شكرا لقرائتكم خبر عن تفويض مجلس الأهلى فى مناقشة جدول الأعمال.. واستمرار منصب نائب الرئيس شاغرا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي التي عُقدت أمس واليوم عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، بعد حضور 2941 عضوا قاموا بالتسجيل في اليوم الثاني قبل إغلاق باب التسجيل في السابعة مساء خلال الاجتماع الثاني للعمومية العادية.

ولم يكتمل النصاب القانوني للجمعية العمومية أمس.



وعُقد اليوم الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، وكان مُقرراً حضور 10% أو خمسة آلاف عضوٍ؛ أيهما أقل لاكتمال النصاب القانوني، وبعد تسجيل 2941 عضوا، لم يكتمل النصاب القانوني للجمعية.



وبناءً عليه أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية تفويض مجلس إدارة الأهلي بمناقشة جدول الأعمال كاملاً عدا الميزانية والموازنة والحساب الختامي، حيث يتم إحالتهما للجهة الإدارية التي ستقوم بدورها بإحالتهم للجهاز المركزي للمحاسبات كما تم التأكيد علي بقاء منصب نائب الرئيس شاغرا لعدم اكتمال النصاب القانوني وهو المنصب الذي أصبح شاغرا منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.