شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يطالب لاعبيه بعدم الحديث عن أزمة إمام عاشور نهائيا والان مع تفاصيل الخبر

طالب جهاز الكرة بالنادى الأهلى لاعبيه بعدم الحديث عن أزمة إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق، منعا لضرب استقرار المارد الأحمر الذى ينتظر مباريات صعبة، سواء على الصعيد المحلى أو الأفريقى أو العالمى خلال الفترة المقبلة.

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الأهلى فى الخامسة مساء الأحد المقبل على استاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

واشتعلت نيران أزمة إمام عاشور بعدما أبدى اللاعب غضبه من استبعاده من المشاركة، سواء أساسيًا أو كبديل فى لقاء استاد أبيدجان الذى انتهى بفوز الأهلى برباعية، ليطالبه قائد الفريق محمد الشناوى بعدم افتعال المشاكل ليحتدم الموقف بين الثنائي.

وأعلن النادى الأهلى تغريم إمام عاشور مليون جنيه، بسب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته فى اللقاء.

بدأت القصة بعد تواجد إمام عاشور على دكة البدلاء فى مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى الماضية، وعدم المشاركة أساسيا أو احتياطيا وهو ما أغضب اللاعب، قبل أن يبدى اعتراضه على بعد المباراة أثناء تواجده فى استاد السلام، وتبعها عدم مشاركته فى مران الفريق باليوم التإلى اعتراضا على عدم مشاركته فى مباراة استاد أبيدجان.

وعلى الفور اتخذت إدارة الكرة فى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور مليون جنيه وإيقافه لمدة أسبوع.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

ويأمل كولر فى استعادة الأداء الجيد، خاصة أن الاهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الأخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.