شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبدأ الاستعداد لمواجهة غزل المحلة غدا والان مع تفاصيل الخبر

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة غزل المحلة غداً السبت، حيث يعود الأبيض لتدريباته الجماعية، بعد الراحة التي منحها البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للاعبين اليوم الجمعة.

ويعكف الجهاز الفني لنادى الزمالك على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بلاك بولز الموزمبيقى، استعداداً لمواجهة غزل المحلة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويواجه الزمالك نظيره غزل المحلة يوم الإثنين المقبل على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

وحقق الزمالك الفوز على بلاك بولز بهدفين دون رد في الكونفدرالية، بينما خسر مباراته الأخيرة فى الدوري المصري أمام المصري البورسعيدى بهدف دون رد.

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وغزل المحلة فى الجولة الرابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.