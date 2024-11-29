شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم إمام عاشور مع الأهلى قبل غرامة المليون جنيه؟.. 23 مساهمة تهديفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ النادى الأهلى قرارا بتغريم إمام عاشور لاعب وسط الفريق، مليون جنيه؛ بسبب ما بدر من اللاعب وخروجه عن النص عقب مباراة استاد أبيدجان الإيفوارى يوم الثلاثاء الماضى، بسبب اعتراضه على عدم مشاركته في اللقاء.

وكان ”الخليج 365” قد نشر خبر تغريم إمام عاشور، مؤكدا أن القرار جاء بعد اعتراض اللاعب على قرار عدم مشاركته في المحاضرة الفنية التي سبقت المران في بداية التحضير لمباراة البنك الأهلي في الدوري المصري، وتحدث بطريقة غير لائقة مع الجهاز الفني وغادر النادي ولم يشارك في المران.

ويعد إمام عاشور من أبرز لاعبى الأهلى في الفترة الماضية، ونستعرض ماذا قدم اللاعب مع الأهلى قبل غرامة المليون جنيه.



لعب: 55 مباراة

سجل: 12 هدفا

صنع: 11 هدفا

إنذارات: 4 كروت

الدقائق: 4033 دقيقة

البطولات: 5 ألقاب "دورى أبطال أفريقيا + الدورى المصرى + كأس مصر + 2 سوبر مصري"

ويواجه فريق الأهلى نظيره البنك الاهلى فى الخامسة مساء الأحد المقبل على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري، بعدما حقق المارد الأحمر فوزاً عريضاً على استاد أبيدجان الإيفواري 4-2 فى الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.