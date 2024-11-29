شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق باب التسجيل فى عمومية الأهلى لمناقشة جدول الأعمال وانتخاب نائب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

أُغلق منذ قليل باب التسجيل في الاجتماع الثاني للجمعية العمومية العادية للنادي الأهلي بعد عدم اكتمال النصاب القانوني خلال الاجتماع الأول الذي عُقد أمس، حيث لم تحضر الأغلبية المُطلقة للأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتُعقد عمومية الأهلي العادية لمناقشة عدة ملفات مهمة خاصة بالنادي، بجانب التصويت على انتخاب نائب رئيس للنادي، بعدما أصبح هذا المنصب شاغراً منذ وفاة العامري فاروق يوم 26 يناير الماضي.

وبدأ التسجيل في تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيع بالكشوف واستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وتم إيقاف التسجيل أثناء صلاة الجمعة ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور 10% أو بحضور 5000 عضو أيهما أقل، من عدد الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

وتناقش عمومية الأهلي عدة قضايا هامة يأتي في مقدمتها ، التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة مفوضًا فى سلطات الجمعية العمومية بتاريخ 27/11/2023، والنظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 عن الفترة من 1/7/2023 حتى 30/6/2024، وبرنامج النشاط وخطة العمل للعام المالي الجديد.

كما تناقش الجمعية العمومية تقرير مراقب الحسابات، واعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30/6/2024 ومشروع الموازنة المقترح للعام المالي 2024/2025، بجانب انتخاب منصب نائب الرئيس للمدة الباقية لمجلس الإدارة للدورة 2021/2025.

وتقدم كل من أحمد أبو النصر والمستشار محمود فهمي بأوراق ترشّحهما على منصب النائب قبل أن يعلن أبو النصر اعتذاره عن خوض هذا السباق، ليبقي المستشار محمود فهمي وحيداً في المنافسة، ويحتاج الأخير حضور 25% من الأعضاء الذين سيُسجلون في كشوفات الجمعية العمومية خلال مناقشة الميزانية ليتم إعلان فوزه بالتزكية، أما حال عدم حضور هذا العدد سيتم إلغاء بند الانتخابات، وسيظل منصب نائب الرئيس شاغراً لحين انتهاء الدورة الانتخابية الحالية.