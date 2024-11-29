شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تدعم لاعبى غزل المحلة قبل مواجهة الزمالك فى الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

حرص جماهير نادى غزل المحلة على دعم اللاعبين من خلال الحضور في مران اليوم الذى أقيم على استاد المحلة لتحفيزهم، قبل مواجهة الزمالك يوم الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وعلى جانب آخر، رصد مسئولو غزل المحلة مكافآت خاصة للاعبي الفريق لتحفيز اللاعبين للفوز على الزمالك بالدوري، ويستعد غزل المحلة لمواجهة نادى الزمالك، فى اللقاء الذى يجمعهما فى الثامنة مساء الإثنين 2 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدورى والذى يقام باستاد غزل المحلة.

وكان مجلس إدارة غزل المحلة قد قرر صرف مكافآت خاصة للاعبى الفريق لتحفيزهم بعد الفوز على الجونة بهدف نظيف، فى الجولة الثالثة التي جمعت الفريقين ببطولة الدورى المصرى.

وفاز غزل المحلة فى مباراة الجولة الثالثة على الجونة بهدف نظيف سجله عبده يحيى مهاجم الفريق المحلاوى، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد خالد بشارة.

وتقدم غزل المحلة فى جدول مسابقة الدورى ليحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، بعدما تعادل سلبياً مع الإسماعيلى فى الجولة الأولى التى أقيمت باستاد الإسماعيلية، ثم خسر في الجولة الثانية أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً فاز على الجونة فى عقر داره بهدف نظيف.