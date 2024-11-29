شكرا لقرائتكم خبر عن إسماعيلي 2010 ينتصر على بيراميدز في عقر داره بدورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

فاز فريق الإسماعيلي مواليد 2010 على بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري الجمهورية، وجاء هدف الدراويش عن طريق زياد محمد ليصل الفريق للنقطة 23.

ويضم الجهاز الفني للفريق، كلاً من حمام إبراهيم، مديرًا فنيًا ومودى سعد الله مدربًا عاما، وإيهاب كمال مدربًا للحراس، وعبدالرحمن شيتوس مخططًا للأحمال، ومحمد عادل إخصائي علاج طبيعي ومحمد إبراهيم إدارى الفريق.

من جانبه، أشاد حمام إبراهيم المدير الفنى لفريق الإسماعيلى مواليد 2010 بالانتصار الذي حققه لاعبيه على بيراميدز بعقر داره واستعادة التوازن من جديد بعد التعثر بالجولة الماضية.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي للإسماعيلى عقب المباراة :"الإسماعيلي فريق كبير لذلك يجب على الجميع أن يضاعف جهوده من أجل وضع الفريق في المكانة التي يستحقها بين الكبار".

وواصل: "اللاعبون لديهم دوافع كبيرة لتحقيق مزيد من الانتصارات ووضع الفريق في مقدمة المسابقة رغم الصعوبات التي نتعرض لها".

وأتم حديثه: "أود أن أشكر محمود جابر مدير قطاع الناشئين وأشرف خضر المدير الفني للقطاع على دعمهم المستمر للفريق والمساهمة في تخطي الصعاب".