شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يفتتح أول ملعب بادل عائم بممشى "أهل مصر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أول ملعب بادل عائم على النيل بمصر وأفريقيا وبحضور محمد الإتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك، وذلك بممشى أهل مصر والذي قام بتنفيذه البنك الأهلي المصري.

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى أنه في الآونة الأخيرة باتت لعبة البادل ذات انتشار كبير بين الشباب المصري بمختلف طبقاته وساعد على ذلك ما قامت به الدولة المصرية ممثلة بوزارة الشباب والرياضة من نشر للعبة في مصر من خلال إنشاء العديد من الملاعب كما قمنا باستضافة البطولات الدولية والتي كان آخرها بطولة العالم بالتعاون مع الاتحاد المصري للبادل والتي استضافتها مصر في أكتوبر الماضي.

وفي ختام حديثه أثنى وزير الرياضةً على ما يقدمه البنك الأهلي المصري من دعم للرياضة المصرية والأبطال من خلال ما يقدمه من الخدمات المجتمعية والتي تصب في مصلحة الشباب والمواطن المصري.

والبادل هى رياضة تربط بين ثلاثة ألعاب وهى الإسكواش والتنس والراكت ولكن تختلف فى جوهرها من حيث القواعد التى تحكمها، وأسلوب اللعب كما تتكون اللعبة من أربعة أفراد، اثنان ضد اثنان، داخل ملعب مربع الشكل، له سور حديدى محاط بزجاج وبه شبكة فى منتصف الملعب، وتتطلب ممارستها استخدام مضارب صلبة لا تحتوى على أوتار على أرض ملعب أصغر حجماً من ملعب التنس العادى.



افتتاح ملعب البادل العائم



ملعب البادل العائم



وزير الشباب يفتتح ملعب البادل العائم



البادل



افتتاح ملعب البادل العائم



لعبة البادل



افتتاح ملعب البادل العائم