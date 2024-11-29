شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يدرس مشاركة زد بدلاً من دجلة في مباراة كأس السوبر للكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل مسئولو اتحاد الكرة، مع مسئولى نادى زد من أجل مشاركته أمام مسار فى بطولة كأس السوبر المصرى للكرة النسائية بعد انسحاب وادى دجلة بشكل رسمى من المباراة المقرر لها 3 ديسمبر المقبل.

وينتظر مسئولو اتحاد الكرة رد زد على خوض المباراة من عدمها لبحث تجهيز فريق آخر من أجل خوص المباراة، وسيكون البنك الأهلى حال رفض مسئولى زد خوض المباراة.

وكان مسئولو نادى وادى دجلة أرسلوا الثلاثاء الماضى، إخطارًا رسميًا للاتحاد المصرى لكرة القدم، يعتذرون خلاله عن عدم خوض بطولة كأس السوبر المصرى لكرة القدم النسائية، والمقرر أن تجمع بينه وبين فريق مسار "توت عنخ آمون" يوم الثلاثاء 3 ديسمبر المقبل.

ورفض وادى دجلة خوض المباراة مؤكدا أنه لم يتلق أي خطاب بتأجيل مباراة السوبر وأنها تم إلغاؤها وأن جدول الدوري المرسل للأندية قبل البطولة، به عدد من التوقفات الدولية، وتم منح اللاعبات راحة سواء للسفر أو لاستكمال الدراسة.