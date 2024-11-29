جائزة قطر الكبرى: لوكلير الأسرع في التجارب الحرة

الرياص - اسماء السيد - الدوحة : سجل شارل لوكلير من موناكو (فيراري) أسرع وقت في التجارب الحرة في جائزة قطر الكبرى المرحلة الثالثة والعشرين قبل الاخيرة من بطولة العالم للفورمولا واحد على حلبة لوسيل (شمال الدوحة)الجمعة.

وشهدت التجارب منافسة حامية الوطيس بين فيراري وماكلارين اللتين تنافسان على لقب الصانعين، ذلك لأن لوكلير تقدم على سائقي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والاسترالي أوسكار بياستري في حين حقق زميل الأول الإسباني كارلوس ساينس أفضل رابع توقيت.

وواجه ماكلارين تراجعا ملحوظا في سرعته خلال المراحل الأربع الماضية، حيث تقلص الفارق بينه وفيراري الى حوالي 51 نقطة، وأصبح يتقدم بـ24 نقطة فقط عن السكوديريا.

وتتبقى 60 نقطة سيتنافس عليها الفريقان في المرحلتين الاخيرتين من بينها 36 في نهاية هذا الأسبوع على حلبة لوسيل الدولية التي تتضمن أيضا سباق السرعة السادس والاخير لهذا الموسم، قبل خوض المرحلة الاخيرة في أبوظبي نهاية الأسبوع المقبل.

وتكمن اهمية هذا الصراع ايضا في أنّ التقدم لمركز واحد في الترتيب يعني الحصول على ارباح إضافية بقيمة 10 ملايين يورو.

أما الهولندي ماكس فرستابن، المتوج حديثا ببطولة العالم للمرة الرابعة تواليا، فاحتل المركز الحادي عشر، في حين جاء زميله المكسيكي سيرخيو بيريز في المركز الثامن عشر.

ترتيب السائقين العشرة الاوائل:

1 شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:21.953 دقيقة (عدد اللفات 30)

2 لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:22.378 (24)

3 أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:22.425 (26)

4 كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:22.535 (30)

5 يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:23.045 (27)

6 فالتيري بوتاس (فنلندا/ساوبر) 1:23.064 (29)

7 لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:23.099 (24)

8 جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:23.160 (27)

9 ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:23.161 (29)