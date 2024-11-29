شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يقدم اعتذارًا للأهلي: متقبل للعقوبة وده شيء طبيعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر إمام عاشور لاعب فريق الأهلى، بسبب اعتراض اللاعب بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2 عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وكتب إمام عاشور على منشور له على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام: "أولًا كل الاحترام والتقدير لزمايلي ولكل منظومة الفريق من الكبير للصغير، وأنا بعتذر عن أي خطأ زعل حد منى، ومتقبل للعقوبة وده شيء طبيعي".

وتابع: "لأن الفرق كبير بين هنا وأي حتة تانية كبير أوي، للأسف فاكرين بالفبركة على السوشيال والتصريحات الكذب على لسان أخويا ممكن يأثروا على علاقتي بالأهلي وجمهوره.. ده مش هيحصل"، وأتم: "أنا فخور بالأهلي وممتن جدًا بدعم ومساندة جمهور الأهلي أعظم جمهور في الكون، وبإذن الله طموحاتي وأحلامي هتتحقق هنا في الأهلي ".

وخاض إمام عاشور أمس مراناً مُنفرداً رغم أن الفريق حصل على راحة أمس كما خاض مراناً منفرداً في الرابعة من عصر اليوم ، بعدما خاض الأهلي مراناً صباحياً، وتدرب اللاعب المران تحت أشراف كارلوس بيرنيجر مساعد كولر والذي يتابع تدريبات المُستبعدين من المباريات ولاعبي الدكة.

وقرر الجهاز الفني تغريم امام عاشور مليون جنيه وحرمانه من المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة أسبوع ليتأكد غياب اللاعب عن مبارة البنك الأهلي بعد غد ، الأحد، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

اعتذار إمام عاشور

إمام عاشور على إنستجرام