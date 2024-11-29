"العلامة الكاملة" عنوان الفرق المصرية في ضربة البداية الأفريقية

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أسدل الستار على مشاركة الأندية المصرية في مباريات ذهاب دور الـ32 بالبطولات الأفريقية، حيث يشارك الأهلى وبيراميدز في دورى أبطال أفريقيا، و الزمالك والمصرى بالكونفدرالية الأفريقية.

نرصد فى السطور التالية نتائج الفرق المصرية فى ضربة البداية بالجولة الأولى من دور المجموعات ببطولتى الكونفدرالية ودورى الأبطال.

الأهلى يفوز على أبيدجان برباعية

حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي أول 3 نقاط فى دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز على استاد أبيدجان الإيفوارى بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التى جمعتهما باستاد القاهرة فى إنطلاق مشوار الفريقين بدور المجموعات للبطولة القارية.

سجل رباعية الأهلى، كهربا (هدفين) في الدقيقتين 14 و49 وهدف لكل من ، أفشة في الدقيقة 21 وحسين الشحات في الدقيقة 26، فيما سجل ثنائية الضيوف ، كلاً من كاسوم كونى وروجير اسالى في الدقيقتين 30 و 55 .

ينافس الأهلي، حامل اللقب في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان.

بيراميدز يكتسح ساجرادا بخماسية

اكتسح بيراميدز نظيره ساجرادا الأنجولى بنتيجة 5 - 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الفريق السماوى أول 3 نقاط فى مشواره بدور المجموعات.

سجل هدف تقدم بيراميدز على ساجرادا إبراهيم عادل فى الدقيقة 17 من عمر اللقاء، بضربة رأس متقنة، ثم سجل محمد حمدى الهدف الثانى فى الدقيقة 50، وأضاف إبراهيم عادل الهدف الثالث فى الدقيقة 73، ثم سجل فيستون ماييلى الهدف الرابع فى الدقيقة 76، وسجل أحمد عاطف قطة الهدف الخامس فى الدقيقة 89، وتلقى بيراميدز الهدف الوحيد من ساجرادا فى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

الزمالك يستهل المجموعات بهدفى إيشو ودونجا

استهل فريق الزمالك مشواره فى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بثنائية أمام بلاك بولز الموزمبيقي، فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولي.

سجل أحمد عبد الرحيم "إيشو" لاعب الزمالك الهدف الأول لفريقه فى شباك بلاك بولز الموزمبيقي فى الدقيقة 45، قبل أن يضيف دونجا الهدف الثاني للأبيض فى الدقيقة 50 من عمر المباراة.

المصرى يحرز هدفين أمام إنيمبا النيجيرى

حقق فريق المصرى البورسعيدى الفوز على نظيره إنيمبا النيجيرى بهدفين دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد السويس الجديد فى الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وأحرز هدفى فريق المصرى البورسعيدى بمرمى إنيمبا النيجيري محمود حمادة في الدقائق الـ 5 ، 73، وبهذه النتيجة حصد فريق المصرى البورسعيدى أول ثلاث نقاط له من عمر دورى المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية التي تضم كل من بلاك بولز الموزمبيقي والزمالك وإنيمبا النيجيري.