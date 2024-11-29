شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة الجديد برئاسة النائبة هادية حسني والان مع تفاصيل الخبر

حسمت النائبة هادية حسني فوزها برئاسة الاتحاد المصري للريشة الطائرة عن الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028 بعد فوزها باكتساح على حساب منافسها الدكتور علي حسب الله حيث جاءت النتيجة 8-1 لصالحها.

لتقود "حسني" اتحاد اللعبة خلال الدورة الانتخابية التي تستمر لمدة 4 سنوات حتى عام 2028.

فيما فاز على منصب العضوية كل من: "شهاب يحيى - منة الله الطناني - كريم شديد - مروة علي - شريف جعفر - أحمد مجدي الدكروري".

وكان النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية لاتحاد الريشة الطائرة، قد اكتمل بحضور 9 هيئات من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت، فيما غابت أندية قارون الرياضي - السلام ببنها - نادي بني سويف الرياضي.

وانطلقت الجمعية العمومية في تمام الرابعة عصر اليوم الجمعة، بالقاعة الرئيسية بمقر الاتحادات الرياضية المصرية داخل ستاد القاهرة.

وشهدت انتخابات اتحاد الريشة الطائرة منافسة قوية على جميع المقاعد، وتأتي قائمة المرشحين كالتالي:

الرئاسة : علي حسب الله - هادية حسني

العضوية: "كريم شديد - شريف جعفر - شريف عبد المنعم - منة الله طارق الطناني - مروة علي - أحمد مجدي - خالد عبد المنعم - وليد الكسار - محمد كمال - شادي يحيى - شهاب يحيى - وخالد الخادم".

ويبلغ عدد هيئات اتحاد الريشة الطائرة 12 هيئة وهم: "الزهور، نادي هليوليدو، طلائع الجيش، اتحاد الشرطة، الشمس، هليوبوليس، نادي بني سويف الرياضي، نادي معلمين ببا الرياضي، نادي معلمين بني سويف الرياضي، قارون الفيوم، يخت الجيزة، السلام بنها".

الجدير بالذكر أن قد حددت اللجنة الأولمبية المصرية يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.