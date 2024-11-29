كل ما تريد معرفته عن انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد

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القاهرة - سامية سيد - يستعد اتحاد الكرة لاجراء الانتخابات لاختيار مجلس جديد لادارة الكرة المصرية خلال الفترة من 2024 حتى 2028، بعد انتهاء مدة المجلس الحالى برئاسة جمال علام الذى تولى المسئولية فى 5 يناير 2021.

ج: تجرى انتخابات اتحاد الكرة لاختيار مجلس جديد خلفا للمجلس الحالى يوم 10 ديسمبر المقبل.

ج: تقدمت قائمة المهندس هانى أبو ريدة عضو المكتب التنفيذى بالاتحادين الدولى والأفريقى، بأوراق ترشحها لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أى قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

ج: تضم القائمة كلاً من هانى أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلى نائبا، وفى العضوية أحمد حلمى الشريف، حمادة الشربينى، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر، وتم تجهيز 3 أعضاء إضافيين ووضعهم فى قائمة الاحتياط تحسبا لاستبعاد أى من هذه الأسماء وهم الدكتور أشرف موسى وجيمس حنا وهيام بركة.

ج: لا، رغم عدم تقدم أى قائمة أخرى لمنافسة قائمة أبو ريدة إلا أن اللائحة تنص على ضرورة انعقاد الجمعية العمومية بحضور 50 % من الأعضاء وبعد اكتمال النصاب القانونى لابد من موافقة 25% منها على الأقل على اختيار هذه القائمة بالتزكية لادارة الكرة المصرية حتى 2028.

ج: انتهت اللجنة الانتخابية باتحاد الكرة برئاسة المستشار على النمر، من فحص الطعون المقدمة ضد قائمة المهندس هانى أبو ريدة، وأصدرت اللجنة قرارها برفض كل الطعون واستمرار القائمة بجميع أعضائها للعرض على الجمعية العمومية العادية، المقرر لها 10 ديسمبر 2024.