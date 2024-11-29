شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يتدرب منفردًا فى التتش تحت إشراف بيرنيجر تنفيذًا لعقوبة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

خاض أمام عاشور لاعب الأهلي مرانًا مُنفردًا عصر اليوم الجمعة، على ملعب التتش تنفيدًا لعقوبة الجهاز الفني للفريق بقيادة مارسيل كولر بخوض تدريبات مُنفردة بعيدًا عن التدريبات الجماعية بسبب اعتراض اللاعب بشكل غير لائق على عدم مشاركته في مباراة استاد أبيدجان الثلاثاء الماضي في انطلاق دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا التي أقيمت باستاد القاهرة وفاز فيها الأهلي 4-2.

وقرر الجهاز الفني تغريم إمام عاشور مليون جنيه وحرمانه من المشاركة في التدريبات الجماعية لمدة أسبوع ليتأكد غياب اللاعب عن مبارة البنك الأهلي بعد غدٍ الأحد، في الجولة الرابعة للدوري المصري.

وخاض إمام عاشور أمس مرانًا مُنفردًا رغم أن الفريق حصل على راحة أمس كما خاض مرانًا منفردًا في الرابعة من عصر اليوم، بعدما خاض الأهلي مرانًا صباحيًا، وتدرب اللاعب المران تحت إشراف كارلوس بيرنيجر مساعد كولر والذي يتابع تدريبات المُستبعدين من المباريات ولاعبي الدكة.