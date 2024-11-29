شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يهنئ هنا جودة بالبرونزية التاريخية ببطولة العالم في تنس الطاولة ناشئات والان مع تفاصيل الخبر

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تهنئة البطلة المصرية هنا جودة بالبرونزية التاريخية فردي الآنسات في بطولة العالم لتنس الطاولة للناشئات تحت 19 سنة المقامة بالسويد بعد خسارة مباراة نصف النهائي.

وبهذا أصبحت أول مصرية وعربية وأفريقية تتوج بميدالية في بطولة العالم في هذه المرحلة السنية.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن هذا الفوز يعكس الجهد الكبير الذي تبذله هنا جودة، والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية لتطوير الرياضة ورعاية المواهب الشابة.

وسبق لهنا جودة الحصول على فضية فردي الآنسات في بطولة العالم تحت 15 سنة عام 2021 كما توجت بذهبية زوجي السيدات في نفس النسخة بالإضافة الذهبية الزوجي المختلط عام 2022 في نفس المرحلة السنية.