شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المجلس الجديد لاتحاد التجديف برئاسة القماطى والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اتحاد التجديف تشكيل مجلس الإدارة الجديد للدورة الانتخابية الجديدة حتي 2028 .

وجاء إعلان اللجنة المشرفة عن المجلس الجديد الذي جاء كالتالي:

شريف القماطى رئيسا، وفى العضوية كلا من حاتم طاهر، محمد خلف، أحمد حسن، إيهاب محمد، محمد سلامة، أحمد نبيل، إبراهيم عادل، مصطفى عبد الجواد.

واكتمل النصاب بحضور 12 هيئة من اصل 12 لهم حق الحضور والتصويت من بينهم صوت باطل.

وتنافس فى الرئاسة كلا من شريف القماطي و عمرو النوري بينما تنافس في العضوية 24 مرشح هم عمرو يوسف، دينا حسن الباجوري، أحمد شعبان، أحمد حسن لطفي، هشام صفوان، طارق حسين، رشا غنيم، محمد محسن شامخ ، رانيا محمد علوان، إيهاب محمد حساني، حاتم طاهر قنديل، محمد سلامة، سيف الدين محمد، أحمد محمد الحمادي، حاتم شاهين، إبراهيم مصطفى، مصطفى عبد الجواد، إبراهيم عادل، حسن عميرة، عصام محمد الشاعر، محمد عثمان، سامح محمد، حسن توفيق، محمد الطاهر.