شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسنى: هدفنا زيادة أبطال الريشة الطائرة عالميًا ونشرها بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

عبرت هادية حسنى رئيسة اتحاد الريشة الطائرة الجديدة، عن سعادتها عقب الفوز برئاسة الاتحاد في الانتخابات التي جرت اليوم الجمعة لانتخاب مجلس جديد.

وقالت في تصريحات خاصة: إن المجلس الجديد سيسعى لزيادة الأبطال في اللعبة ليبقى على مستوى العالم وليس أفريقيا فقط، وهدفنا توسيع قاعدة ممارسي اللعبة في المدارس.

وأضافت: هدفنا أيضًا إعداد أبطال حقيقيين وتأهيل الكوادر الجديدة من مدربين وحكام وإداريين، وهناك خطة قوية من أحد أعضاء المجلس لتطوير الريشة الطائرة.

وكانت فازت هادية حسنى لاعبة الريشة الطائرة السابقة، برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، بعد حصولها على 8 اصوات مقابل صوت لعلى حسب الله.

واكتمل النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الريشة الطائرة بحضور 9 أعضاء من اصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وفى العضوية يتنافس كريم أحمد شديد، أحمد مجدى الدكرورى، محمد كمال أحمد، منه الله طارق الطنانى، مروة على، شريف جعفر، وليد عاطف سالم، شهاب يحيى، خالد عبد المنعم، شادى يحيى، شريف عبد المنعم، وخالد الخادم.