شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة يتعرض لحادث سير والان مع تفاصيل الخبر

تعرض محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب المصارعة إلى حادث سيارة عنيف كاد أن ينهي حياته، إلا أنه نجا من الحادث.

ونشر كيشو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعى منشورا جاء فيه: "الحمد لله ربنا سترها معايا وخرجت سليم من حادث عربية كانت هتنهى حياتى ألف حمد وشكر ليك يارب".

يذكر أن كيشو حقق برونزية دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت بطوكيو 2020 .ط، وشارك فى أولمبياد باريس لكن لم يحالفه الحظ.

وتقام غدا انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد المصارعة والتى يتنافس فيها على الرئاسة سعيد صلاح وهانى علام على مقعد الرئاسة.