شكرا لقرائتكم خبر عن هادية حسنى تفوز برئاسة اتحاد الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

فازت هادية حسنى لاعبة الريشة الطائرة السابقة، برئاسة الاتحاد لدورة انتخابية جديدة، بعد حصولها على 8 أصوات مقابل صوت لعلى حسب الله.

واكتمل النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الريشة الطائرة بحضور 9 أعضاء من أصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وفى العضوية يتنافس كريم أحمد شديد، أحمد مجدى الدكرورى، محمد كمال أحمد، منه الله طارق الطنانى، مروة على، شريف جعفر، وليد عاطف سالم، شهاب يحيى، خالد عبد المنعم، شادى يحيى، شريف عبد المنعم، وخالد الخادم.