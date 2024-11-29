شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يفوز وديًا على نادي الاتحاد القليوبية بنتيجة 11-0 استعدادًا لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

انتهت المباراة الودية التي جمعت فريق المصري بنظيره الاتحاد القليوبية، بفوز عريض للفريق البورسعيدي بنتيجة 11-0، وذلك ضمن استعدادات المصري لمواجهة بيراميدز في الدوري.

ويستعد المصري لمواجهة بيراميدز في الخامسة مساء الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري، حيث يبحث المصري عن مواصلة الانتصارات.

وكان المصري فاز في الجولة الثالثة من الدوري على الزمالك بهدف نظيف، حيث قرر مجلس المصري صرف مكافآت اللاعبين بشكل فوري بعد مضاعفتها لتحفيز اللاعبين لمواصلة العروض القوية.

واستهل المصري مشواره في بطولة الدوري بالفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، قبل أن يتعادل سلبياً مع الجونة، ثم فاز في الجولة الثالثة على الزمالك بهدف نظيف.

ويحتل المصري المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري، برصيد 7 نقاط خلف الأهلي وبيراميدز واللذان يمتلكان نفس رصيد النقاط.