شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يدرس الاعتماد على الونش فى مواجهة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الاعتماد على محمود حمدى الونش مدافع الفريق، فى مواجهة غزل المحلة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ووضع جوزيه جوميز عدة حلول لتعويض التونسى حمزة المثلوثى حال التأكد من عدم قدرته على المشاركة فى مواجهة المحلة بسبب الكدمة فى عظام القفص الصدرى، ومن ضمن تلك الحلول الاعتماد على "الونش" العائد من الإصابة بالرباط الصليبى.

وعاد الونش للمشاركة بصورة طبيعية، حيث شارك فى الشوط الأول من المباراة الودية التى خاضها الفريق أمام فريق مدينة نصر، وهو ما دفع جوميز يدرس الاعتماد على اللاعب.

ويدرس جوميز تقسيم مواجهة غزل المحلة بين الونش ومصطفى الزنارى الذى شارك فى مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي بالكونفدرالية بديلاً للمثلوثى الذى تعرض للإصابة، بحيث يحصل كل لاعب على جزء من المباراة.