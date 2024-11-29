شكرا لقرائتكم خبر عن 6 مواجهات قوية للزمالك في شهر ديسمبر.. مباراة مصرية بنكهة أفريقية الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر فريق الزمالك 6 مواجهات قوية في شهر ديسمبر، سواء في الدوري المصري الممتاز "دوري nile"، أو بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث سيكون الفارس الأبيض مطالب بأقصى درجات التركيز للعبور إلى بر الأمان.

وتعد مواجهة المصري البورسعيدى واحدة من أقوى المباريات التي ستقابل الزمالك في شهر ديسمبر ولكنها ستكون بطابع إفريقي كونها تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية،ليصبح الأبيض أمام تحدى صعب لعبور هذا اللقاء خاصة أنه خسر أمام ذات الفريق في الدوري.

وجاءت مباريات الزمالك كاملة في شهر ديسمبر كالتالي.

1 - غزل المحلة × الزمالك يوم الإثنين 2 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً (بطولة الدوري المصري "دوري nile").

2- إنييمبا النيجيري × الزمالك يوم الأحد 8 ديسمبر الساعة 6:00 مساءً (الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية).

3- الزمالك × المصري البورسعيدي يوم الأحد 15 ديسمبر الساعة 9:00 مساءً (الجولة الثالثة من بطولة كأس الكونفدرالية).

4- الزمالك × سيراميكا يوم الخميس 19 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً (بطولة الدوري المصري "دوري nile" ).

5- طلائع الجيش × الزمالك يوم الثلاثاء 24 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً (بطولة الدوري المصري "دوري nile" ).

6- الزمالك × الاتحاد السكندري يوم الأحد 29 ديسمبر الساعة 8:00 مساءً (بطولة الدوري المصري "دوري nile" ).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة غزل المحلة يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".