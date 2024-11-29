شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات الريشة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتمل النصاب القانوني لانتخابات اتحاد الريشة الطائرة بحضور 9 أعضاء من اصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وتقام اليوم الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

يتنافس على رئاسة الاتحاد الثنائى على حسب الله الرئيس الحالي للاتحاد، و هادية حسنى لاعبة المنتخب السابقة.

وفى العضوية يتنافس كريم أحمد شديد، أحمد مجدى الدكرورى، محمد كمال أحمد، منه الله طارق الطنانى، مروة على، شريف جعفر، وليد عاطف سالم، شهاب يحيى، خالد عبد المنعم، شادى يحيى، شريف عبد المنعم، وخالد الخادم.