شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية، اليوم، الجمعة، الموافق 29 - 11 - 2024 العديد من الأحداث الهامة، جاء أبرزها، عمرو السولية "يلوم" إمام عاشور بسبب ستوري إنستجرام، والزمالك يترقب موقف بيرسى تاو مع الأهلى.

عمرو السولية "يلوم" إمام عاشور بسبب ستوري إنستجرام

حرص عمرو السولية لاعب الأهلي، على توجيه لوم وعتاب لزميله إمام عاشور بعد نشر الأخير ستوري عبر موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام للتعليق على قرارات جهاز الكرة بالقلعة الحمراء والتى صدرت ضده بتغريمه مليون جنيه. كولر يحسم مصير إمام عاشور من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس يحسم السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، مصير لاعبه إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من رحلة جنوب أفريقيا لمواجهة أورلاندو بيراتس بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. وسام أبو علي يبدأ الجري حول الملعب على هامش مران الأهلى بدأ الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الاهلى مرحلة الجري حول الملعب على هامش مران فريقه صباح اليوم الجمعة ضمن برنامجى التأهيلى للتعافى من الاصابة فى مشط القدم التى تعرض لها مع منتخب بلاده فى مباريات الأجندة الدولية، وأبعدته عن مباراة الأحمر الأخيرة أمام الاتحاد السكندري التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق ثم مباراة ستاد أبيدجان بدوري أبطال أفريقيا.

ناصر ماهر يخضع لبرنامج تأهيل مكثف والجهاز الفنى للزمالك يترقب جاهزيته

حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل مكثف لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه فى أسرع وقت للعودة للمشاركة بعد الإصابة التى تعرض لها.

الزمالك يترقب موقف بيرسى تاو مع الأهلى

يترقب الزمالك موقف الجنوب أفريقى بيرسى تاو جناح الأهلى مع ناديه، خاصة أن اللاعب لا يشارك باستمرار مع المارد الأحمر فى الفترة الأخيرة، وقاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة الحمراء حال استمرار ابتعاده عن حسابات الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر.

محمد حمدى يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة بالدوري