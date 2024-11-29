شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء لاعب الإسماعيلي لمنتخب الناشئين 2007 والان مع تفاصيل الخبر

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 03:10 م

تلقى النادي الإسماعيلي فاكسا لإخطاره بإستدعاء محمد سمير لاعب فريق الشباب مواليد 2007 لصفوف منتخب مصر للشباب لتلك الفئة العمر.

ويخوض شباب الفراعنة معسكر مفتوح ينطلق خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 5 ديسمبر المقبل بملعب مشروع الهدف بمدينة 6 أكتوبر " مركز المنتخبات الوطنية".

ويعد محمد سمير أحد المميزين بقطاع ناشئين الإسماعيلي ، في ظل إشادة الجهاز الفني بجهوده خلال الفترة الماضية.