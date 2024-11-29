شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يصطحب الوفد الفرنسى للكرة النسائية لزيارة الأهرامات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة، على تنظيم زيارة إلى الأهرامات لوفد اتحاد الكرة الفرنسى الذى يتواجد حاليا فى مصر من أجل بحث توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحادين فى الكرة النسائية، وقام شريف عبد العزيز مسئول العلاقات العامة بالاتحاد بمرافقة الوفد الفرنسى فى الرحلة.

وحضر مندوب من السفارة الفرنسية بالقاهرة ومندوب من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لمقر اتحاد الكرة المصري لعقد اجتماع تنسيقي مع جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد، ودينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية ، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد المصري؛ لمناقشة بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي، يهدف لإقامة معسكرات ومعايشات لمدربي ولاعبات كرة القدم النسائية، وكذلك إقامة دورات تدريبية لزيادة خبرات المدربين وعناصر اللعبة.

ويهدف بروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والفرنسي لإقامة برامج تدريبية تساعد على تطوير الكرة النسائية.

وعُقد اجتماع بمشروع الهدف، يضم المديرين الفنيين لمنتخبات الكرة النسائية والمدير الفني للاتحاد، لوضع برنامج زمني لحضور تدريبات المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي، والاجتماع مع الأجهزة الفنية واللاعبات لتحديد النقاط الخاصة بتنفيذ البروتوكول.



جانب من زيارة الاهرامات