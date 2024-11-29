شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مهاجمين يستعيدون بريق الأضواء بعد الهروب من لعنة الدكة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الثلاث جولات الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" عودة تألق بعض المهاجمين في بعض الأندية مرة أخرى عقب غيابهم لفترات كبيرة عن المشاركة في التشكيل الاساسى لفريقهم.

ويأتي في مقدمة تلك المهاجمين ..

_ ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك

ظهر ناصر منسى مهاجم فريق الزمالك بشكل قوى مع الفريق الأبيض عقب تسجيله هدفين حتى الان بالدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" رغم المشاركة بديلا في بعض المباريات والمساهمة في حصد القلعة البيضاء بعض الألقاب الفترة الماضية.

تمكن عبده يحيى مهاجم فريق غزل المحلة من المساهمة في حصد الفريق أول ثلاث نقاط لهم من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" عقب تسجيله هدف الفوز والظهور بشكل جيد بعد عودة الفلاحين مرة أخرى لدورى الأضواء والشهره.

_ عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو

تمكن عمرو ناصر مهاجم فريق فاركو من لفت الأنظار عقب تسجله هدفين مع فريق فاركو والمساهمة في فوز الفريق البرتقالى حيث ساهم أيضا في بقاء الفريق الموسم الماضى بالاستمرار في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".