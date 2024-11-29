شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر ماهر يخضع لبرنامج تأهيل مكثف والجهاز الفنى للزمالك يترقب جاهزيته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيل مكثف لناصر ماهر صانع ألعاب الفريق، من أجل تجهيزه فى أسرع وقت للعودة للمشاركة بعد الإصابة التى تعرض لها.

وغاب ناصر ماهر عن لقاء بلاك بولز الموزمبيقى فى الكونفدرالية بسبب الإصابة، حيث يعانى من شد بالعضلة الخلفية من الدرجة الأولى، وإجهاد عضلي شديد، تعرض خلالها مشاركته مع الفريق امام المصري بالجولة الثالثة من بطولة الدورى.

ويعمل الجهاز الطبى للزمالك على سرعة تجهيز ناصر ماهر، فيما يترقب الجهاز الفنى بقيادة جوزيه جوميز عودة اللاعب للتدريبات الجماعية، حيث أنه من العناصر الأساسية بالفريق، واضطرالبرتغالى جوزيه جوميز المدير الفنى للدفع بأحمد مصطفى زيزو فى مركز صانع الألعاب فى مواجهة بلاك بولز لتعويض غياب ناصر ماهر.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.