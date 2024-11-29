شكرا لقرائتكم خبر عن اكتمال النصاب القانونى لانتخابات اتحاد التجديف والان مع تفاصيل الخبر

اكتمل النصاب القانوني لانتخابات اتحاد التجديف والتي تقام الان لاختيار مجلس إدارة جديد يقود الاتحاد لدورة انتخابية جديدة.

واكتمل النصاب بحضور 12 هيئة من اصل 12 لهم حق الحضور والتصويت.

وينافس على مقعد الرئيس كلا من عمرو النورى الرئيس الحالي للاتحاد، و شريف القماطى نائب الرئيس الحالي، و على مستوى العضوية فيتنافس 24 مرشح هم عمرو يوسف، دينا حسن الباجوري، أحمد شعبان، أحمد حسن لطفي، هشام صفوان، طارق حسين، رشا غنيم، محمد محسن شامخ ، رانيا محمد علوان، إيهاب محمد حساني، حاتم طاهر قنديل،محمد سلامة، سيف الدين محمد، أحمد محمد الحمادي، حاتم شاهين، إبراهيم مصطفى، مصطفى عبد الجواد، إبراهيم عادل، حسن عميرة، عصام محمد الشاعر، محمد عثمان، سامح محمد، حسن توفيق، محمد الطاهر.