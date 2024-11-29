شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى يعود لقائمة الزمالك فى مواجهة غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود محمد حمدي، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لقائمة الفريق فى المباراة المقبلة أمام غزل المحلة، بعدما تعافى اللاعب من الإصابة التى لحقت به بجزع في الرباط الخارجي للركبة.

وأصبح محمد حمدى جاهزًا للمشاركة مع فريقه فى المباريات المقبلة، بعدما شارك فى التدريبات بصورة طبيعية بعد الانتهاء من البرنامج التأهيلى الذى خصص له.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادى، استعداداً لمباراة غزل المحلة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

فى سياق آخر، أثبتت الأشعة التى خضع لها الدولى التونسى حمزة المثلوثى مدافع الزمالك، سلامة اللاعب من أى كسور أو شروخ فى عظام القفص الصدرى، بعد الاصطدام الذى حدث بين اللاعب ومحمد عواد حارس المرمى فى مواجهة المصرى البورسعيدى الأخيرة.

وتأكد الجهاز الطبى من سلامة حمزة المثلوثى، إلا أن شدة الألم الذى يشعر به اللاعب اثر الاصطدام مع زميله عواد، سيحدد موقفه من مواجهة غزل المحلة المقبلة، خاصة وأن تلك الكدمة تسبب ألام شديد فى منطقة الصدر.

وكان فريق الزمالك حقق الفوز على نظيره بلاك بولز بطل موزمبيق بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأربعاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في المجموعة.